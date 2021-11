Polícia Ambiental apreende mais de 100 quilos de pescado durante Operação Piracema

Foram aplicados mais de R$ 14 mil em multas; pescados foram doados à Instituições filantrópicas.

A Polícia Militar Ambiental deflagrou nos dias 8 e 9 de novembro, a Operação Piracema, tendo em vista, à fiscalização ao comércio de pescado na região de Fernandópolis/SP, Jales/SP, Votuporanga/SP e demais municípios vizinhos.

Na ação, tendo em vista o início da Piracema, compreendido entre o último dia 1º de novembro à 28 de fevereiro, a instrução normativa IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) estabelece normas, fixando o segundo dia útil após o início do defeso como o prazo máximo para declaração dos estoques de peixes in natura, resfriados ou congelados armazenados por pescadores profissionais e os existentes nas colônias e associações de pescadores, nos frigoríficos, nas peixarias e similares.

Nestes dois dias de operação, foram flagradas diversas irregularidades que resultaram em nove multas por infração ambiental, somando mais de R$ 14 mil; além da apreensão de 101 quilos de peixes nativos que foram doados à Instituições filantrópicas.