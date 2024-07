Polícia Ambiental apreende carga de madeira nativa irregular em Votuporanga 

Os infratores foram flagrados fazendo o transbordo de madeira nativa entre caminhões em desacordo com a quantidade da guia de transporte.

Durante o desencadeamento da Operação Impacto, nesta quarta-feira (3.jul), uma equipe do 4º Batalhão de Polícia Ambiental realizava policiamento na área rural pelo município de Votuporanga/SP, quando se deparou com dois caminhões fazendo o transbordo de madeira nativa.

Ao ser indagado sobre o fato, o motorista de um dos veículos relatou que seu caminhão havia quebrado e necessitava entregar a carga de madeira urgente, sendo realizado contato com o proprietário do outro caminhão.

Em seguida, ao ser vistoriada a carga os PMs constataram que a quantidade de madeira nativa não correspondia com a documentação, além do fato de que, quando a madeira é carregada em outro caminhão, nova guia de transporte deve ser confeccionada para constar as placas do novo veículo.

Os abordados foram autuados administrativamente e responderão pelo crime em liberdade. Toda a madeira foi apreendida para posterior destinação.

A Polícia Militar Ambiental reforça a importância do cumprimento das normas de transporte de madeira nativa e lembra que a fiscalização continuará intensificada na região como parte das ações de combate ao desmatamento ilegal e transporte irregular de produtos florestais.