Polícia Ambiental apreende carga de cigarros contrabandeados em Cardoso 

Uma carga de 1,5 mil maços de cigarros, oriunda do Paraguai, foi apreendida durante fiscalização na Estrada Municipal Eugênio Vanzei, nas proximidades do Distrito de São João do Marinheiro.

Uma carga de 1,5 mil cigarros contrabandeados foi apreendida nesta quarta-feira (21.fev), por policiais militares ambientais durante Operação Impacto/Piracema, na Estrada Municipal Eugênio Vanzei, em Cardoso/SP, nas proximidades do Distrito de São João do Marinheiro.

De acordo com o apurado, a Polícia Militar Ambiental realizava um bloqueio na via, quando abordaram um veículo Fiat/Palio. Durante vistoria veicular foi flagrada a existência de três caixas de papelão contendo 50 pacotes de cigarro cada (150 no total), totalizando 1, 5 maços de cigarro, oriundos do Paraguai, acondicionados no porta-malas do veículo. Questionado, o motorista contou aos PMs que possui um comércio e que buscou a mercadoria para vender, não possuindo documentação.

Diante do fato, verificada a venda e a utilização em proveito próprio no exercício de atividade comercial de mercadoria proibida pela lei brasileira, caracterizando assim o contrabando de cigarros oriundo do Paraguai, foi dada voz de prisão em flagrante.

A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia Federal de São José do Rio Preto/SP, onde o indivíduo foi ouvido e colocado à disposição da Justiça.

Ainda segundo apurado, a mercadoria, o veículo, um aparelho celular e R$ 464,00 também foram apreendidas.