Polícia Ambiental apreende 19 quilômetros de rede em operação contra pesca predatória no rio Tietê 

A Polícia Ambiental apreendeu 19 quilômetros de rede em uma operação contra a pesca predatória no noroeste paulista. Durante a ação, as multas aplicadas somaram R$ 51 mil. A Polícia Ambiental informou que esta foi a maior apreensão feita pela equipe de São José do Rio Preto/SP.

A operação, chamada de Acrux, foi realizada nesta terça-feira (27.fev), em uma vila de pescadores em Ubarana/SP, onde há uma barragem no Rio Tietê.

Segundo a Polícia Ambiental, a ação com mandados de busca foi feita após dois meses de investigação. A polícia acompanhou a movimentação de pescadores na barragem, área que não é liberada para pesca, mesmo fora do período da piracema.

Por causa da barragem, os peixes ficam represados e, sem saída, acabam indo em direção às redes, o que é considerado pesca predatória, informou a polícia.

Após a investigação, um relatório foi enviado ao Ministério Público. Os policiais cumpriram nove mandados de busca e apreensão.

Além das redes, foram apreendidos 420 quilos de peixe, que serão doados. Também foram recolhidos dois barcos e dois motores.

*Com informações do g1