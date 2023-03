Polícia Ambiental ajuda a salvar peixes no rio Grande após fechamento de comportas de usina 

Comportas haviam sido abertas devido à cheia provocada pelo alto volume de chuvas na região.

Três equipes da Polícia Militar Ambiental, nesta semana, ajudaram a resgatar peixes no rio Grande após o fechamento das comportas da usina hidrelétrica de Marimbondo – entre Icém/SP e Fronteira/MG. As comportas haviam sido abertas em janeiro, devido à cheia provocada pelo alto volume de chuvas na região.

As equipes da Ambiental utilizaram redes e tarrafas para conseguir retirar os peixes que ficaram alocados em pequenos lagos que se formaram entre as pedras, devido à diminuição progressiva da vasão de água. Por se tratar de uma significativa quantidade de animais de espécies nativas, como pintado, pacu, curimba, barbado, entre outros, os policiais tiveram de ajudar no resgate e recondução destes peixes ao rio.

De acordo com o capitão da PM Luiz Octávio Cavalheiro, as comportas seriam totalmente fechadas na quinta-feira (2), mas, por solicitação da Polícia Ambiental, foram fechadas parcialmente, ficando cerca de 60 centímetros abertas. “Diminuiu a vazão em mais de 50% do que tinha e, com esse fechamento parcial, muitos peixes que ficaram em buracos nas pedras não conseguiram sair. Essa ajuda já é uma prática recorrente do policiamento ambiental”, afirma o Capitão.

“Tinha bastante peixe da espécie cascudo, piranhas, piapara, também foi retirado um peixe da espécie curimbatá, que devia ter aproximadamente uns sete quilos e 60 centímetros de comprimento. Essa ação é muito importante, primeiro porque preserva as espécies, segundo porque evita que o pescador ilegal vá lá fazer esse tipo de pesca. Nos anos anteriores, o fechamento das comportas era feito sem aviso prévio e acontecia de muitos pescadores fazerem esse serviço que a gente fez hoje, mas não faziam pelo bem do meio ambiente, mas para levar o peixe para casa. Então, esse trabalho com a hidrelétrica é muito importante”, complementa.