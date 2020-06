Polícia acaba com festa rave; jovem tenta impedir e acaba baleado

A ocorrência aconteceu na madrugada deste sábado numa chácara que fica próxima ao Aeroporto “Domingos Pignatari” no munícipio de Votuporanga. Policiares militares, agentes da Vigilância Sanitária e Fiscais da Prefeitura, após denúncia anônima, foram ao local para acabar com a festa, já que a realização de eventos desta natureza estão proibidos durante a quarentena impetrada pelo governo estadual e o município de Votuporanga para evitar propagação do coronavírus.

No local havia aproximadamente 40 jovens que foram interpelados pelas autoridades que estavam lá para encerrar o evento, identificar os participantes para serem colocados em isolamento domiciliar, já que ficaram aglomerados sem os devidos cuidados para proteção à Covide-19. Neste momento um dos jovens que participava da rave tentou impedir a ação e foi baleado na perna.

Ainda não existem informações de quem foi o autor do disparo. O jovem de 24 anos foi socorrido e levado para a Santa Casa e não corre risco de morte. O caso foi registrado na Central de Flagrantes.