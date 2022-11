Pneus espalhados na pista provocam acidente na rodovia Marechal Rondon em Birigui 

Três carros bateram nos pneus e uma mulher foi socorrida por estar estado de choque; suspeitos não foram detidos.

Três veículos bateram em pneus espalhados na Rodovia Marechal Rondon, entre Birigui/SP e Araçatuba/SP, na noite da última sexta-feira (18.nov).

Segundo apurado pela reportagem, um carro não conseguiu parar e bateu nos pneus. Outros dois veículos também não conseguiram frear e se envolveram no acidente.

Uma mulher que estava em um dos veículos ficou em estado de choque e precisou ser levada para o pronto-socorro de Araçatuba, onde passou por atendimento e foi liberada.

Os motoristas fizeram teste do bafômetro, mas não foi comprovada embriaguez.

Ainda segundo apurado, as pessoas que teriam colocado os pneus na pista conseguiram fugir em dois veículos sem placas. Um galão com 20 litros de combustível foi encontrado no local e apreendido.