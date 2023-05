PMs são afastados após abordagem excessiva a motociclista em rodovia 

Caso foi gravado por motorista que trafegava na Rodovia Marechal Rondon, entre Coroados e Birigui. Inquérito Policial Militar (IPM) foi instaurado e tem 90 dias para ser concluído.

A Polícia Militar afastou os dois policiais militares que foram filmados abordando um motociclista de 18 anos com uso de força excessiva na Rodovia Marechal Rondon (SP-300), na última terça-feira (9.mai), entre Coroados/SP e Birigui/SP. O vídeo viralizou nas redes sociais e o comportamento dos policiais foi reprovado pela maioria dos internautas.

De acordo com a polícia, foi instaurada uma investigação interna, que leva cerca de 90 dias para ser concluída. Durante este período, eles ficarão afastados. Depois, eles poderão ser advertidos ou suspensos da corporação.

O vídeo mostra um jovem de 18 anos pilotando uma motocicleta, sendo parado por uma viatura. Ele coloca as mãos para cima, mas é arrancado da moto, agredido e derrubado no chão com uma rasteira antes de ser algemado.

O caso foi registrado na delegacia de Coroados. Na versão dos policiais, o jovem resistiu à prisão e foi necessário o uso de força para algemá-lo, ao contrário do que a imagem mostra.

Ainda segundo a versão da PM, ele estaria empinando a moto teria fugido da abordagem por não ser habilitado. Os policiais ainda disseram que encontraram uma porção de maconha com o motociclista, mas ele alegou ser usuário. Ele foi liberado após o delegado entender não haver provas de que ele estaria cometendo algum delito.