PM usa helicóptero Águia para prender ladrão em área de mata, em Guzolândia 

Um homem suspeito de capotar um carro furtado em Guzolândia/SP foi preso durante a fuga ao tentar se esconder de policiais militares na última sexta-feira (12.abr).

Segundo a PM, o suspeito se escondeu no meio de uma área de mato em uma chácara. Durante a perseguição, com a dificuldade em visualizar o homem, os policiais pediram apoio do helicóptero Águia, da corporação, o que facilitou a ação policial.

Por causa da força do vento provocado pelas hélices em um voo baixo da aeronave, o mato acabou baixando e revelou o homem. O suspeito se rendeu e foi levado à delegacia, onde ficou preso por furto de veículo.