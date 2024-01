PM recupera motocicleta furtada e prende suspeito em Fernandópolis 

O veículo que estava escondido em área de mata foi devolvido à vítima.

A Polícia Militar recuperou uma motocicleta furtada na manhã da última segunda-feira (15.jan), em Fernandópolis/SP. O suspeito do crime foi preso e encaminhado à delegacia.

De acordo com o apurado, a motocicleta foi furtada na noite de domingo (14), no bairro Vila Nova. O proprietário do veículo registrou um boletim de ocorrência e o registro do crime foi flagrado por câmeras de segurança.

Após analisar as imagens, os policiais identificaram o suspeito, que já tinha passagem pela polícia por furto de veículos. O indivíduo foi localizado no bairro Santa Bárbara.

Durante a busca na residência do suspeito, os policiais encontraram a mesma roupa utilizada no momento do furto. Além disso, foi descoberto que o suspeito havia vendido a moto por R$ 300. O comprador, por sua vez, ocultou o veículo em uma área de mata.

A motocicleta foi prontamente localizada e apreendida, sendo posteriormente encaminhada para a delegacia. O delegado da DIG (Delegacia de Investigações Gerais), Rafael Buosi, procedeu com a lavratura da prisão em flagrante do suspeito que permanece à disposição da Justiça. O veículo foi restituído à vítima.