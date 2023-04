PM recupera moto furtada e prende receptador em Votuporanga 

Veículo que havia sido furtado em Fernandópolis/SP foi recuperado no bairro Sonho Meu, na zona Sul.

A Polícia Militar recuperou uma motocicleta furtada e ainda prendeu um receptador em flagrante na noite do último sábado (22.abr), no bairro Sonho Meu, em Votuporanga/SP. O indivíduo tentou fugir, mas foi perseguido e preso pelos policiais militares que estavam em Atividade Delegada (convênio com o Estado para reforçar a segurança do município).

De acordo com o registro policial, durante patrulhamento pela zona Sul, no intuito de coibir o crime de furtos, tráfico de drogas e outros ilícitos, os PMs adentraram a Rua Manoel Moreira da Silva, cientes de que uma motocicleta havia sido furtada na noite anterior em Fernandópolis, quando avistou a referida moto em posse de um indivíduo já conhecido nos meios policiais e recém-saído do sistema prisional; contudo, ao perceber a aproximação policial, o suspeito tentou fugir, mas foi contido.

Durante a abordagem, foi constatado através de pesquisa que se tratava da motocicleta furtada no município vizinho, com o emplacamento e chassi intactos.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão por crime de receptação, e o suspeito foi conduzido até a Central de Flagrantes, onde foi ouvido e colocado à disposição da Justiça. O veículo foi devolvido ao proprietário.