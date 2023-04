PM realiza reunião de instrução para atendimento de crise em escolas 

Encontro ocorreu em uma universidade de Fernandópolis nesta quinta-feira e reuniu Oficiais, Subtenentes e Sargentos responsáveis pelo policiamento das 49 cidades pertencentes ao batalhão.

Na manhã desta quinta-feira (13.abr), o Comandante do 16º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), Ten Cel PM Edson Fávero, recepcionou no auditório de uma universidade de Fernandópolis/SP, Oficiais, Subtenentes e Sargentos responsáveis pelo policiamento das 49 cidades pertencentes à área do batalhão, incluindo Votuporanga.

De acordo com a Polícia Militar, esse encontro foi providenciado para que todos participassem de uma instrução técnica cujo tema é sobre o primeiro atendimento em escolas durante uma crise.

Na abertura da instrução, Edson Fávero reafirmou a importância do estreitamento dos laços com os profissionais da Educação, de como a presença policial é importante nas escolas, e que todos os policiais militares devem se empenhar para que essa relação fique cada dia mais forte.

A instrução foi ministrada pelo 1º Ten PM Guimarães, oficial do 9º BAEP (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) sediado em São José do Rio Preto/SP, que difundiu técnicas para que em qualquer situação, principalmente nas mais graves, o policial militar possa estar em condições de agir, protegendo e orientando professores, funcionários da escola e alunos, de maneira eficiente e eficaz.