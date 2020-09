PM prende traficante no b. Pozzobon

Na madrugada do ultimo sábado (29), um indivíduo de 19 anos foi preso pela Equipe Delta da Polícia Militar, com apoio do CGP3, no bairro Pozzobon, Zona Norte de Votuporanga, pelo

envolvimento com o tráfico de drogas.

De acordo com informações, durante patrulhamento preventivo os policiais avistaram o

indivíduo em atitude suspeita e optaram pela abordagem. Com ele, havia sido encontrada uma porção de maconha e dinheiro; já na casa do indivíduo foram localizadas mais porções de maconha e de cocaína.

Diante do exposto ele foi apresentado na Central de Flagrantes, onde foi ouvido e permanece à disposição da Justiça.