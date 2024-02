PM prende suspeita de latrocínio de idoso de 87 anos em Catanduva 

A mulher de 35 anos foi presa em um motel na entrada de Pindorama/SP; vítima foi morta com golpes de chave de fenda no pescoço, na tarde da última quarta-feira (21).

A Polícia Militar prendeu na madrugada desta quinta-feira (22.fev), em um motel na entrada da cidade de Pindorama/SP, uma mulher de 35 anos suspeita do latrocínio (roubo seguido de morte) que vitimou o aposentado Nelson Rodrigues Costa, de 87 anos, na tarde de quarta-feira, em Catanduva/SP.

Segundo o boletim de ocorrência, o crime aconteceu no estabelecimento comercial do idoso, uma espécie de manutenção de eletrônicos no bairro São Francisco. A suspeita disse aos policiais que foi até o local porque conhecia a vítima e pediu dinheiro, mas Nelson negou a dar a quantia.

Em seguida, a mulher então foi ao banheiro e, possuída por um sentimento de raiva, pegou uma chave de fenda e golpeou o aposentado no pescoço, com dois golpes atrás da orelha esquerda. Ela ainda mexeu nos bolsos da calça da vítima, pegou R$ 130 e fugiu.

Por meio de imagens de circuito de segurança, a polícia conseguiu identificar a criminosa e iniciou as buscas até ela ser flagrada no motel com a mesma roupa que ela usava no crime. A recepcionista do local entregou para os policiais a nota de R$ 100 manchada de sangue que a mulher entregou a ela para pagar pela estadia.

Ela foi encaminhada para a Delegacia da Polícia Civil de Catanduva e será interrogada. A morte do senhor Nelson Rodrigues entristeceu a cidade de Catanduva, até mesmo autoridades. A deputada estadual Beth Sahão (PT), lamentou o latrocínio do idoso e a falta de segurança no município.