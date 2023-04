PM prende homem por tráfico com variedade de drogas em Votuporanga 

Indivíduo foi preso com porções de maconha, cocaína e crack dentro de um carro de aplicativo no bairro Sonho Meu, na zona sul.

Um homem foi preso suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas na tarde da última terça-feira (25.abr), no bairro Sonho Meu, em Votuporanga/SP.

De acordo com o apurado, policiais militares realizavam patrulhamento preventivo pela zona Sul, quando avistaram um indivíduo adentrando em um veículo de aplicativo, que ao perceber as equipes tentou se esconder se abaixando dentro do veículo.

Devido a atitude suspeita e como já ser conhecido nos meios policiais pela prática reiterada do crime de tráfico de drogas, inclusive com várias denúncias anônimas em seu desfavor, e de ter sido preso recentemente pelo crime de receptação de uma motocicleta, foi realizada a abordagem ao veículo.

Em seguida, os PMs localizaram durante busca pessoal, várias porções de cocaína, maconha e crack; além de dinheiro e um celular.

O indivíduo foi apresentado na Central de Flagrantes, onde foi ouvido e colocado à disposição da Justiça.