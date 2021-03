PM prende dupla por suspeita de tráfico de drogas em Álvares Florence

Indivíduos com 20 e 24 anos seriam moradores de Américo de Campos/SP e estavam no outro município buscando maconha para traficar.

A Polícia Militar prendeu dois indivíduos suspeitos de tráfico de drogas em Álvares Florence/SP, na noite de terça-feira (9). Homens seriam moradores de Américo de Campos/SP e estavam no outro município buscando entorpecente para traficar.

De acordo com informações, o veículo GM/Monza foi abordado por equipes da PM que localizaram dois indivíduos com 20 e 24 anos; já no carro, foram encontrados diversos tabletes de maconha.

Em seguida, os indivíduos foram presos em flagrante por tráfico de drogas e apresentados na Central de Flagrantes, em Votuporanga/SP, onde foram ouvidos e permaneceram à disposição da Justiça.