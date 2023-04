PM detém ladrão e receptador após furto em escola de Votuporanga 

Os indivíduos foram apresentados na Central de Flagrantes, ouvidos e liberados. Produto foi devolvido à unidade escolar.

Na noite desta segunda-feira (24.abr), policiais militares de Força Tática realizavam patrulhamento pela zona Norte de Votuporanga/SP, quando receberam informações sobre um furto em estabelecimento de ensino no bairro Santa Amélia.

Em seguida, os PMs fizeram contato com a direção da escola, que confirmou o furto e deu acesso ao sistema de videomonitoramento, onde apareceu um indivíduo furtando uma máquina de lavar roupas após escalar o muro do local.

De posse das características e com apoio das equipes da Atividade Delegada e DEJEM, os policiais direcionaram o patrulhamento para o bairro Pró-Povo, onde foi abordado um suspeito na via pública; contudo, em busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado.

No entanto, após breve questionamento, o suspeito acabou confessando a prática do furto na escola, inclusive indicando onde morava a pessoa que havia comprado o objeto furtado. Já pelo imóvel do suspeito de receptação, os PMs receberam a confirmação de que ele havia comprado a máquina de lavar por R$ 50,00.

A dupla foi apresentada na Central de Flagrantes, onde foi ouvida e liberada. O produto, patrimônio público, foi devolvido para à Escola Estadual ‘Profª. Juraci Lima Lupo’.