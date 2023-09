PM apreende moto com sinais identificadores adulterados em Votuporanga

O caso aconteceu na quarta-feira (30); dois homens foram levados para a delegacia, ouvidos e liberados.

Uma motocicleta com sinais identificadores adulterados foi apreendida na noite desta quarta-feira (30.ago), no bairro São João, em Votuporanga/SP.

De acordo com o apurado, policiais militares realizavam patrulhamento pela zona sul, quando avistaram dois indivíduos empurrando uma motocicleta Honda/CBX Twister, na cor cinza; sendo que ao perceberem a presença da viatura, abandonaram o veículo e tentaram fugir a pé, porém acabaram contidos.

Em busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. No entanto, ao ser realizado pesquisa do emplacamento da moto, os PMs constataram que a placa era de uma Honda CG/Titan, na cor preta, ou seja, não correspondia com a do veículo abordado; além disso, foi notado que a numeração do chassi, bem como a do motor, estavam todos suprimidos não sendo possível sua identificação.

A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária, onde a motocicleta foi apreendida; já os indivíduos foram ouvidos e liberados.