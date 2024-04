Pluxee promove em Votuporanga debate sobre mercado de trabalho

Evento reunirá especialistas na Câmara Municipal para debater os direitos do trabalhador à alimentação e transparência na prática de igualdade salarial entre homens e mulheres.

A Pluxee, parceira global em benefícios e engajamento para colaboradores, promove em 24 de abril, na Câmara Municipal de Votuporanga, um evento para debater o Programa de Alimentação ao Trabalhador (PAT), importante conquista da lei trabalhista que completa 48 anos em 2024, e o Relatório de Transparência Salarial.

Na ocasião, serão abordados aspectos regulatórios do PAT e as principais tendências e benefícios mais desejados pelo trabalhador brasileiro, além do impacto, oportunidades, desafios e riscos que acompanham o Relatório de Transparência Salarial lançado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, por meio da Lei 14.611/23.

Estarão presentes no evento Camila Nakata, gerente de Relações Institucionais da Pluxee; Alberto Ippolito, Gerente de Marketing de Produtos da Pluxee; Veridiana Police, sócia da Finocchio e Ustra Sociedade de Advogados; e Felipe Garcia, gerente da Finocchio e Ustra Sociedade de Advogados.

Programação: