Play Votu Festival fecha parceria com Santa Casa para Ingresso Solidário

Folião que doar um pacote de arroz de 5kg ou um pacote de fralda geriátrica vai ganhar 50% de desconto no passaporte pista.

O Play Votu Festival fechou nesta sexta-feira (26.jan) uma parceria com a Santa Casa de Votuporanga para a realização da ação “Ingresso Solidário”. O folião que doar um pacote de arroz de 5kg ou um pacote de fralda geriátrica vai ganhar 50% de desconto no passaporte pista, que dá direito aos três dias de festa open bar no Carnaval de Votuporanga. O evento é destinado para maiores de 18 anos.

A compra dos ingressos e as doações para o hospital serão feitas na Loja Oficial do Play Votu Festival, que fica localizada na Rua Santa Catarina, n⁰ 3497, área central da cidade. Vale ressaltar que o atendimento da loja é de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 14h às 19h, aos sábados das 9h às 13h. Mais informações pelo whats (17) 99635-8484.

“O objetivo da ação solidária é colaborar com a Santa Casa de Votuporanga que é o único hospital de Votuporanga que atende ao SUS (Sistema Único de Saúde). Esses pacotes de arroz e de fraldas geriátricas vão ajudar na manutenção da entidade filantrópica tão importante para a saúde de tantas pessoas, nos atendimentos de média e de alta complexidade”, afirmou Rodrigo Beleza, um dos organizadores do Play Votu Festival.

Com o slogan “O Carnaval de Votuporanga tá on!”, o Play Votu Festival será realizado do dia 10 a 12 de fevereiro. As outras atrações que compõem a grade de shows são: Lauana Prado, MC Pedrinho, A Zorra, Inimigos da HP, Babado Novo e Dubdogz. A cerveja oficial do Play Votu Festival é a Amstel. O refrigerante oficial é Cotuba. O Carnaval de Votuporanga conta com dois espaços: Pista Open Bar e Camarote Open Bar e Open Food.

Os abadás já foram lançados e lojas de Votuporanga estão participando de uma ação de marketing em suas vitrines, com propostas de looks com os dois modelos de abadás para quem quer curtir a folia com estilo, conforto e elegância. As cores predominantes dos abadás foram inspiradas na paleta de tonalidades da logomarca do Play Votu Festival: azul, verde e rosa.

Passaportes e convites diários

Os tradicionais passaportes do Play Votu Festival, que dão direito aos três dias de festa, estão no 3º lote. Para a Pista Open Bar o valor é de R$ 460 e o Camarote Open Bar e Open Food custa R$ 800. No site playvotufestival.com.br, por meio da Guichê Web, é possível comprar os passaportes permanentes em 10x sem juros no cartão e sem a taxa de conveniência do site. Nos pontos de venda físicos, o folião também pode comprar o passaporte em 10x sem juros no cartão.

No início do mês, o Play Votu Festival iniciou a venda de convites diários. Diferente do passaporte permanente, que dá acesso às três noites do Carnaval de Votuporanga por um valor único, nesta modalidade diária o folião pode adquirir separadamente um ou mais dias da festa. Neste primeiro lote, o valor dos convites diários para a Pista Open Bar custa R$ 160 (feminino) e R$ 200 (masculino). Já para o Camarote Open Bar e Open Food, os convites diários custam R$ 280 (feminino) e R$ 300 (masculino).

Pontos de venda

Em Votuporanga, os pontos de venda físicos são: Loja Oficial do Play Votu Festival (Rua: Santa Catarina, nº 3497 – Centro), Eco Posto 27 (Rua: Pernambuco, nº 2.275 – Vila Muniz), Loja 775 (Rua: Pernambuco, nº 3.380 – Patrimônio Novo), Libanês Armazém e Frios (Avenida Vale do Sol, nº 5.090 – Vale do Sol), Santa Cecília Butiquim (Rua Ângelo Bimbato, nº 3.072 – Jardim Alvorada), Farma Mega (Proença Supermercados), Scapin Capas e Acessórios (Rua Amazonas, 3.261 – Centro), Brooklyn Store (Rua Itacolomi, 3.421 – Vila Marin), The B Burgers (Rua Pernambuco, nº 3.061 – Vila Marin) e Arnaldu´s Café Bar (Supermercado Muffato).