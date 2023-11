Play Votu Festival confirma MC Pedrinho no Carnaval de Votuporanga 

Evento será realizado do dia 10 a 12 de fevereiro de 2024. As outras atrações já divulgadas são A Zorra, Inimigos da HP, Lauana Prado, Babado Novo, Dubdogz e Guilherme & Benuto.

A primeira edição do Play Votu Festival confirmou nesta segunda-feira (6.nov) o show do MC Pedrinho para o Carnaval de Votuporanga. Com o slogan “O Carnaval de Votu tá on!”, o evento será realizado nos dias 10, 11 e 12 de fevereiro de 2024, com Pista Open Bar e Camarote Open Bar e Open Food. Além do Mc Pedrinho, o Play Votu Festival já confirmou para a grade artística A Zorra, Inimigos da HP, Lauana Prado, Babado Novo, Dubdogz e Guilherme & Benuto.

A estrutura do Play Votu Festival contará com megapalco, camarotes, Praça de Alimentação e muitas atrações aos foliões esperados dos quatro cantos do Brasil. Os empresários e organizados do festival são: Bruno Viviani, Claudio Peralti, Duno Beleza, Eric Ota, Lucas Moreti, Lucas Moreti Filho e Rodrigo Beleza.

“O Play Votu Festival quer resgatar a essência e a tradição do Carnaval de Votuporanga. Por isso, na nossa grade artística apostamos em diversos estilos musicais como axé, pagode, sertanejo e eletrônico. Faltava ainda um nome consagrado do funk, por isso anunciamos o show do Mc Pedrinho em nosso festival”, afirmou Rodrigo Beleza, um dos organizadores do Play Votu Festival.

Da Região Norte de São Paulo, Vila Maria, Pedro Maia Tempester, conhecido como MC Pedrinho lançou sua primeira música com 12 anos, “Dom Dom Dom” é um hit de funk atemporal, que consagrou o início de uma trajetória de sucesso. Desde então, o crescimento do artista foi exponencial, emplacando músicas e conquistando lugares e posições jamais vistos para um artista do gênero. Atualmente ele soma mais de oito milhões de seguidores no Instagram.

As músicas “Gol Bolinha, Gol Quadrado 2”, “Solta o Grave”, “Eu vou te pegar” e “Nosso Amor” são alguns exemplos de grandes hits do artista. Entre 2021 e 2022, MC Pedrinho não só foi destaque nos streamings musicais como também conquistou feats nacionais e internacionais de peso. Entre esses, Anitta, Pedro Sampaio, Dennis DJ, Xand Avião, Nicky Jam, Dadju, entre outros grandes nomes. A música “Dançarina”, feat com Pedro Sampaio, ostenta 178 milhões de streamings no Spotify e foi ganhadora da categoria “Hino Do Ano” da premiação “MTV Miaw” do canal MTV. Não se pode deixar de mencionar a música “Bipolar”, com MC Davi e MC Don Juan, lançada em 2021, ultrapassou a marca de 247 milhões de views no Youtube e foi uma das músicas mais ouvidas da história do Spotify Brasil.

Valores e pontos de vendas

Os convites do Play Votu Festival estão no 2º lote. Para a Pista Open Bar o valor é de R$ 450 e o camarote Open Bar e Open Food custa R$ 750. No site playvotufestival.com.br, por meio da Guichê Web, é possível comprar em 10x no cartão de crédito (com a taxa de conveniência do site) ou optar pelo parcelamento no boleto bancário. Já nos pontos de venda físicos é possível comprar em 10x sem juros no cartão.

Em Votuporanga, os pontos de vendas físicos são: Loja Oficial (Rua: Santa Catarina, nº 3497 – Centro), Eco Posto 27 (Rua: Pernambuco, nº 2.275 – Vila Muniz), Loja 775 (Rua: Pernambuco, nº 3.380 – Patrimônio Novo), Libanês Armazém e Frios (Avenida Vale do Sol, nº 5.090 – Vale do Sol), Santa Cecília Butiquim (Rua Ângelo Bimbato, nº 3.072 – Jardim Alvorada), Farma Mega (Proença Supermercados), Scapin Capas e Assessórios (Rua Amazonas, 3.261 – Centro), Brooklyn Store (Rua Itacolomi, 3.421 – Vila Marin), The B Burgers (Rua Pernambuco, nº 3.061 – Vila Marin) e Arnaldu´s Café Bar (Muffato).

Vale ressaltar que o atendimento da Loja Oficial do Play Votu Festival é de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 11h30 e das 13h às 18h, aos sábados das 8h30 às 12h30. Mais informações pelo whats (17) 99635-8484. O evento é destinado para maiores de 18 anos.