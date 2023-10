Play Votu Festival confirma Inimigos da HP no carnaval de Votuporanga 

Evento será realizado do dia 10 a 12 de fevereiro de 2024. As outras atrações já divulgadas são Babado Novo, Dubdogz e Guilherme & Benuto.

A primeira edição do Play Votu Festival confirmou nesta terça-feira (4.out) o show do grupo Inimigos da HP para o Carnaval de Votuporanga. O evento será realizado nos dias 10, 11 e 12 de fevereiro de 2024, com Pista Open Bar e Camarote Open Bar e Open Food. Além de Inimigos da HP, o Play Votu Festival já confirmou para a grade artística o grupo baiano Babado Novo, o duo eletrônico Dubdogz e a dupla sertaneja Guilherme & Benuto.

A estrutura do Play Votu Festival contará com megapalco, camarotes, Praça de Alimentação e muitas atrações aos foliões esperados dos quatro cantos do Brasil. Os empresários e organizados do festival são: Bruno Viviani, Claudio Peralti, Duno Beleza, Eric Ota, Lucas Moreti, Lucas Moreti Filho e Rodrigo Beleza.

“O Play Votu Festival quer resgatar a essência e a tradição do Carnaval de Votuporanga, que ganhou destaque nacional e até internacional. Por isso, na nossa grade artística apostamos em diversos estilos musicais como axé, pagode, sertanejo e eletrônico”, afirmou Bruno Viviani, um dos organizadores do festival.

Já o organizador Claudio Peralti adiantou que outras atrações do festival serão confirmadas ainda nesta semana. “O Play Votu Festival quer oferecer uma experiência incrível aos foliões, principalmente por essa diversidade de estilos musicais. E posso adiantar que têm nomes consagrados do axé e do sertanejo que serão divulgados em breve. Por isso é bom já garantir o ingresso no valor do primeiro lote”, disse.

Com mais de duas décadas de estrada, o grupo Inimigos da HP é um dos nomes mais expressivos e festivos do cenário atual do pagode. O nome da banda é uma brincadeira em homenagem à famosa calculadora (HP), uma das principais ferramentas de trabalho para os engenheiros. Como a maioria dos integrantes exercia essa profissão, quando estavam se divertindo fazendo um som, eles se consideravam inimigos da calculadora e então fizeram dessa brincadeira a banda Inimigos da HP. Entre os principais sucessos estão “Toca Um Samba Aí”, “Bons Momentos”, “Musa da Praia” e “Nosso Filme”.

Ingressos e pontos de vendas

Os convites do Play Votu Festival estão no 1º lote, sendo que a virada será realizada no dia 20 de outubro. Para a Pista Open Bar o valor é de R$ 350 e o camarote Open Bar e Open Food custa R$ 600. No site playvotufestival.com.br, por meio da Guichê Web e Banca do Ingresso, é possível comprar em 10x sem juros (com a taxa de conveniência do site) ou em 4x no boleto bancário pela Guichê Web. Os pontos de vendas físicos em Votuporanga são: Eco Posto 27 (Rua: Pernambuco, nº 2.275 – Vila Muniz), Loja 775 (Rua: Pernambuco, nº 3.380 – Patrimônio Novo), Libanês Armazém e Frios (Avenida Vale do Sol, nº 5.090 – Vale do Sol) e Santa Cecília Butiquim (Rua Ângelo Bimbato, nº 3.072 – Jardim Alvorada). Em Jales o ponto de venda é a Banca do Edu (Avenida Francisco Jalles, nº 1.820 – Vila Maria). Já em Santa Fé do Sul é a Art Fina Bijoux (Rua Nove, 845 – Centro). Em Fernandópolis o ponto de venda é na Óticas Nena (Rua Brasil, 1993 – Centro).

Em Votuporanga, o escritório do Play Votu Festival fica no Eco Posto 27, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 11h30 e das 13h às 18h, aos sábados das 8h30 às 12h30. Mais informações pelo whats (17) 99635-8484. O evento é destinado para maiores de 18 anos.

Play Votu Festival

Dias: 10, 11 e 12 de fevereiro de 2024;

Atrações confirmadas: Inimigos da HP, Babado Novo, Dubdogz e Guilherme & Benuto;

Valores do primeiro lote: Pista Open Bar: R$ 350 e Camarote Open Bar e Open Food: R$ 600. A virada para o segundo lote será dia 20 de outubro.

Site: www.playvotufestival.com.br