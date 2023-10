Play Votu Festival confirma A Zorra no Carnaval de Votuporanga 

Evento será realizado do dia 10 a 12 de fevereiro de 2024. As outras atrações já divulgadas são Inimigos da HP, Lauana Prado, Babado Novo, Dubdogz e Guilherme & Benuto.

A primeira edição do Play Votu Festival confirmou na tarde desta sexta-feira (6.out) o show da banda A Zorra. O evento será realizado nos dias 10, 11 e 12 de fevereiro de 2024, com ambientes divididos entre Pista Open Bar e Camarote Open Bar e Open Food. Além da banda A Zorra, o Play Votu Festival já confirmou para a grade artística: Lauana Prado, Inimigos da HP, Babado Novo, Dubdogz e Guilherme & Benuto.

Os empresários e organizadores do festival são: Bruno Viviani, Claudio Peralti, Duno Beleza, Eric Ota, Lucas Moreti, Lucas Moreti Filho e Rodrigo Beleza. A estrutura do Play Votu Festival contará com megapalco, camarotes, Praça de Alimentação e muitas atrações aos foliões esperados dos quatro cantos do Brasil. “A banda A Zorra estará de volta a Votuporanga para um show animado com diversas surpresas para o público do Play Votu Festival”, afirmou Rodrigo Beleza, que é um dos organizadores do evento.

De acordo com o organizador Lucas Moreti, a escolha pelo show da banda A Zorra se deu por conta do quanto o grupo representa para o Carnaval. “Se tem Carnaval é preciso ter show da banda A Zorra. Eles são ícones do axé”, reforçou.

Comandada pelo vocalista Léo Cavalcanti, a banda A Zorra veio conquistando seu espaço no cenário musical, principalmente no Carnaval de Salvador e nas principais micaretas pelo Brasil afora. A canção que destacou a banda foi “Solteiro em Salvador”. Outras músicas conhecidas de trabalho do grupo são “Axezeiro”, “Love Love”, “Só Você” e “Saudade vai bater”. “O Play Votu Festival é um evento multicultural que vai contar com vários estilos musicais. E ninguém melhor que a banda A Zorra para representar muito bem a tradição do axé music”, disse Eric Ota.

Ingressos e pontos de vendas

Os convites do Play Votu Festival estão no 1º lote, sendo que a virada será realizada no dia 20 de outubro. Para a Pista Open Bar o valor é de R$ 350 e o camarote Open Bar e Open Food custa R$ 600. No site playvotufestival.com.br, por meio da Guichê Web e Banca do Ingresso, é possível comprar em 10x sem juros (com a taxa de conveniência do site) ou em 4x no boleto bancário pela Guichê Web.

Os pontos de vendas físicos em Votuporanga são: Eco Posto 27 (Rua: Pernambuco, nº 2.275 – Vila Muniz), Loja 775 (Rua: Pernambuco, nº 3.380 – Patrimônio Novo), Libanês Armazém e Frios (Avenida Vale do Sol, nº 5.090 – Vale do Sol) e Santa Cecília Butiquim (Rua Ângelo Bimbato, nº 3.072 – Jardim Alvorada). Em Jales o ponto de venda é a Banca do Edu (Avenida Francisco Jalles, nº 1.820 – Vila Maria). Já em Santa Fé do Sul é a Art Fina Bijoux (Rua Nove, 845 – Centro). Em Fernandópolis o ponto de venda é na Óticas Nena (Rua Brasil, 1993 – Centro).

Em Votuporanga, o escritório do Play Votu Festival fica no Eco Posto 27, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 11h30 e das 13h às 18h, aos sábados das 8h30 às 12h30. Mais informações pelo whats (17) 99635-8484. O evento é destinado para maiores de 18 anos.