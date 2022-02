Plataforma de apostas se torna patrocinadora oficial da Stock Car

De acordo com o CEO da Betway, Anthony Werkman, esse não é só o primeiro acordo da empresa no automobilismo, como também é o primeiro contrato esportivo fechado pela companhia no Brasil.

Uma das competições de automobilismo mais populares do Brasil, a Stock Car Pro Series, fechou uma parceria com a plataforma de palpites online Betway. Este é o primeiro patrocínio relacionado ao automobilismo da operadora, que busca a ampliação da sua marca em território nacional e uma maior exposição na TV ao longo da temporada, já que as corridas da Stock Car são transmitidas em TV aberta pela Band.

De acordo com o CEO da Betway, Anthony Werkman, esse não é só o primeiro acordo da empresa no automobilismo, como também é o primeiro contrato esportivo fechado pela companhia no Brasil. O contrato prevê que tanto a operadora quanto a Stock Car Pro Series produzirão e entregarão conteúdos exclusivos, que devem ser compartilhados nos canais de mídia social de ambas sempre que houver uma corrida.

Na temporada, ocorrerão 24 provas que devem ser divididas em 12 etapas. A primeira ocorreu no dia 11 de fevereiro, no Autódromo de Interlagos, e a última está prevista para acontecer no Autódromo Internacional Nelson Piquet, entre os dias 18 e 20 de novembro.

Grandes pilotos são o principal atrativo

Perdendo em popularidade no Brasil talvez apenas para a Fórmula 1, a Stock Car Pro Series conta com diversos pilotos reconhecidos internacionalmente, como é o caso de Rubens Barrichello, Ricardo Zonta, Felipe Massa e Nelson Piquet Jr.

Com esses nomes de peso na competição, o campeonato é um atrativo à parte para os finais de semana dos brasileiros, onde cada corrida é disputada palmo a palmo pelos competidores. E, apesar da Betway ter se tornado a patrocinadora oficial do campeonato, ela não é a única operadora de palpites a cobrir a competição. Isso porque, sabendo do interesse do brasileiro pelo automobilismo, as melhores plataformas de apostas esportivas Brasil incluíram a Stock Car em seu catálogo, disponibilizando também promoções exclusivas e odds atrativos. Com isso o usuário tem um belo incentivo inicial para realizar seus pitacos na competição da sua escolha, variando desde a própria Stock Car, partidas de futebol e basquete a torneios de esportes eletrônicos.

O CEO da Stock Car Pro Series Brasil, Fernando Julianelli, agradeceu todo o apoio que tem recebido da operadora de palpites, relatando que a empresa tem o histórico de apoiar as competições esportivas em todo o globo, e que ele próprio acredita no jogo responsável. O executivo ainda ressalta que eles trabalharão juntos para que a empresa e a competição continuem em crescimento no mercado nacional.

Campeão começa com tudo

Com o favoritismo em dia, o campeão da última temporada Gabriel Casagrande começou o ano de 2022 com o mesmo ritmo em que terminou em 2021, liderando a tabela de classificação. Casagrande liderou a prova de Interlagos de ponta a ponta, e não tomou conhecimento dos adversários, sendo pouco incomodado durante toda a corrida.

Apesar da liderança incontestável durante boa parte da prova, pouco após a largada Gabriel Casagrande quase foi ultrapassado por Thiago Camilo na primeira curva, contudo o campeão utilizou o traçado a seu favor e conseguiu manter sua posição. No restante da prova, Casagrande não foi ameaçado, mas entre o restante dos pilotos a disputa foi intensa, com um número impressionante de ultrapassagens, já que todo mundo queria um lugar no Top 5.

“Foi uma corrida difícil apesar de não ter parecido. A gente sofre bastante com o desgaste de pneu. Consegui controlar um pouco o uso do botão de ultrapassagem, mas precisei usar para manter a minha posição. Agora é ver o que a gente consegue nessa segunda corrida”, afirmou Thiago Camilo que terminou a prova na segunda posição.