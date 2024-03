Plantas podem ser usadas para auxiliar no combate à dengue; veja como

Segundo a médica naturalista Henriqueta Sacramento, alguns vegetais têm o poder de afastar insetos e funcionam como “repelentes naturais”. Nesta listagem estão plantas como manjericão (roxo ou branco), capim citronela, capim cidreira, alecrim, andiroba, cravo da Índia e a melissa.

“Essas plantas são ricas em óleos essenciais, que, quando liberados, ajudam a afastar insetos, inclusive os mosquitos”, explica Henriqueta.

Segundo a médica, as essências são lançadas no momento de estresse da planta, que ocorre em contato com o sol e o vento. Além de deixarem o ambiente perfumado, que se assemelha a aromas de eucalipto e limão, tais substâncias são capazes de criar uma barreira natural.

Entretanto, o plantio ou a compra das plantas não deve ser usado como desculpa para o morador não promover outras ações de combate ao Aedes aegypti.

Por outro lado, o infectologista Rafael Galliez esclarece que os aromas das plantas não têm comprovação científica de ação eficaz e prolongada de proteção contra o mosquito, e, por isso, não são capazes de substituir os repelentes farmacológicos.

“Esses produtos, ditos naturais, não conseguem ter uma ação eficaz e prolongada para uma real proteção. Eles não são capazes de substituir os repelentes farmacológicos”, pontua.