Plantão Psicológico do SanSaúde: acolhimento para emergências COVID-19

Projeto implantado pelo plano de saúde atende pessoas em sofrimento e em crises emocionais; live realizada nesta quinta-feira explicou mais sobre iniciativa.

A Santa Casa de Votuporanga e o SanSaúde realizaram mais uma live nesta quinta-feira (17/6) no Instagram das Instituições. O tema do bate-papo foi o novo projeto do plano, denominado Acolher, voltado para os atendimentos psicológicos em caráter emergencial.

A psicóloga Vanessa Schiavo explicou detalhadamente sobre a iniciativa. “As pessoas acabam confundindo com psicoterapia. O plantão psicológico é uma modalidade de atendimentos e emergências, momentos em que a pessoa perdeu um ente querido ou passa por um sofrimento psicológico muito grande. Quando a gente quebra um braço, recorre ao pronto socorro, porque sabemos que um profissional vai cuidar. E quando estamos com incerteza, medo, esse plantão é esse espaço de acolhimento, que vai prevenir o adoecimento ou transtorno psicológico”, destacou.

Ela contou como surgiu a ideia. “O SanSaúde me procurou porque tinha uma paciente que perdeu esposo, não tinha familiar na cidade e precisava de ajuda. Essa demanda me impactou bastante, porque é uma urgência. Tive experiência com plantão psicológico na época da faculdade, quando montamos o projeto na unidade básica de saúde do Pozzobon com as gestantes. Conversei com a minha sócia, Analine Gomes e estruturamos a iniciativa. O plano de saúde, percebendo a demanda e necessidade dos beneficiários, implantou esse acolhimento”, complementou.

Quem pode participar

O critério é ser beneficiário do SanSaúde, a partir dos 12 anos. “O médico da Saúde e Comunidade, Dr. Ernesto Hoffmann, faz a triagem e acolhimento, avalia a situação e nos encaminha. O plantão psicológico tem esse aspecto da assistência ser realizada o quanto antes, agendada o mais rápido possível”, frisou.

Consequências da COVID-19

O projeto foi implantado devido às consequências da COVID-19, trazendo repercussão na vida das pessoas. “Estamos à disposição daqueles que descobriram o diagnóstico, que o familiar contraiu a doença, que passam por momento de ansiedade, medo, insegurança”, disse.

Entretanto, Vanessa alertou que, diante da pandemia, as pessoas possuem emoções naturais de ansiedade, medo e angústia. São formas do organismo nos ajudar a adaptar essa situação. Temos que observar a intensidade e frequência. Se fico triste o tempo todo, quero me isolar, não consigo me alimentar, dormir, é preciso analisar o agravamento dessas situações naturais”, explicou.

Os interessados podem entrar em contato com o plano no telefone 17 3426-3000 e falar que quer participar do projeto. Todas as sextas-feiras, as psicólogas durante todo o dia, segundo o agendamento. A sessão pode ser presencial ou on-line. “Realizamos até quatro retornos, mas em muitos casos, em um único encontro, a pessoa consegue se estabilizar e dar novo significado a essa dor”, ressaltou Vanessa.

Perdeu a live? Confira no IGTV do Instagram da Santa Casa e envie para seus amigos.