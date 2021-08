Plantão de Vacinação pretende diminuir índice de faltosos da 2ª dose 

Em Votuporanga, cerca de 1,5 mil pessoas não voltaram para completar o esquema de imunização. Vacinação neste sábado ocorre no Assary Clube de Campo, das 8h às 16h.

Neste sábado (21), a Secretaria da Saúde de Votuporanga fará plantão de vacinação contra a Covid-19 no Assary Clube de Campo, das 8h às 16h. O objetivo principal é oferecer mais uma oportunidade para aqueles que ainda não tomaram a segunda dose, tendo em vista que cerca de 1,5 mil pessoas não voltaram para completar o esquema de imunização.

Além das segundas doses para qualquer faixa etária, durante o plantão deste sábado, poderão ser vacinados com a primeira dose pessoas de 18 a 24 anos e também adolescentes de 16 e 17 anos com comorbidades, deficiência, gestantes ou puérperas. Lembrando que estes adolescentes precisam apresentar Atestado Médico Padrão (https://bityli.com/GbyWy) e também o Termo de Assentimento (https://bityli.com/UFK1z) assinado pelos pais ou responsáveis. Os modelos dos dois documentos estão disponíveis no site da Prefeitura.

Acima de 25 anos

Para quem tem 25 anos ou mais e que perdeu o prazo da primeira dose da vacina, a Secretaria da Saúde orienta a procurar um dos cinco postos e deixar os dados como nome completo, CPF, data de nascimento e telefone. De posse desses dados, o Município entrará em contato para agendar a data assim que o Estado enviar as doses extras solicitadas.

Pré-cadastro

Para agilizar o atendimento, a Secretaria Municipal da Saúde disponibiliza um pré-cadastro no site da Prefeitura http://vacina.votuporanga.sp.gov.br:8053/. A ferramenta foi implantada de maneira a tornar o processo ainda mais transparente e eficiente, proporcionando mais rapidez nos atendimentos dos postos de vacina.

No ato da vacina é obrigatório apresentar RG, CPF, Cartão SUS e comprovante de residência. Quem quiser colaborar voluntariamente com a campanha “Vacina contra a Fome”, pode doar uma caixinha de leite.