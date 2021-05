Plantação de girassóis chama atenção em propriedade de Potirendaba

Toda a produção será encaminhada a uma cerealista de Bariri/SP, que vai processar as sementes; elas servirão de alimentos para pássaros.

Sete hectares de uma plantação de girassóis estão chamando atenção de quem passa por uma propriedade de Potirendaba/SP. As sementes foram plantadas pela família de Francismeia Zequini, que cultiva milho e soja, mas na entressafra o girassol colore a lavoura.

“A gente precisava fazer uma rotação de cultura e aí resolvemos plantar o girassol. Muitas vezes a gente está fechado, mas você vem e aqui e, quando vê isso, é uma alegria”, diz Francismeia.

As sementes foram plantadas em março e não precisam de muita água para se desenvolver. Além disso, os girassóis contribuem com os nutrientes do solo.

Agora, as flores colorem a paisagem da propriedade pelos próximos 30 dias. Em seguida, toda a produção será encaminhada a uma cerealista de Bariri/SP, que vai processar as sementes e elas servirão de alimentos para pássaros.

*Com informações do g1