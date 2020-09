Plano São Paulo amplia horário de funcionamento de bares, lanchonetes e restaurantes

A partir deste sábado, 19 de setembro, bares, lanchonetes, restaurantes e serviços ambulantes de alimentação poderão funcionar após as 17h. A medida está prevista no Plano São Paulo para as regiões que permanecem na fase amarela há pelo menos 14 dias, como é o caso de Votuporanga, que passou da fase laranja para a amarela no último dia 5.

Veja os horários de funcionamento para cada setor:

Restaurantes: diariamente, das 12h às 16h e das 18h às 22h.

Lanchonetes: diariamente, das 8h às 12h e das 16h às 20h.

Bares: das 12h às 15h e das 17h às 22h.

Serviços ambulantes de alimentação: diariamente, das 8h às 12h e das 18h às 22h.

Já para as academias, o horário de funcionamento continua o mesmo, mas para as demais práticas esportivas e clubes, o horário de funcionamento foi modificado. Veja os horários de funcionamento desses setores:

Academias: diariamente, das 6h às 10h e das 17h às 21h.

Demais práticas esportivas: diariamente, das 7h às 11h e das 16h às 20h.

Clubes: de segunda a sexta-feira, das 6h às 10h e das 17h às 21h. Sábados e domingos, das 9h às 17h.

Para os salões de beleza, barbearias e centros de estética não há mudança no horário de atendimento. Para estes estabelecimentos, o horário de funcionamento continua de segunda a sábado, das 10h às 18h.

As normas para funcionamento dos estabelecimentos continuam as mesmas previstas para a fase amarela do Plano São Paulo. Todas as mudanças nos horários de funcionamento estão publicadas na deliberação 05/2020, disponível no Portal da Prefeitura de Rio Preto.