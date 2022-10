Pix vira principal forma de pagamentos para pequenos negócios 

Levantamento do Sebrae aponta crescimento da ferramenta digital entre empreendedores.

O Pix se tornou o meio de pagamento mais utilizado pelos clientes dos pequenos negócios. Segundo pesquisa do Sebrae, em conjunto com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), a ferramenta digital é a principal forma de recebimento para 42% dos empreendedores, estando à frente de modalidades como dinheiro e cartões de crédito.

Entre os mais de 6 mil entrevistados, 51% dos Microempreendedores Individuais (MEI) afirmaram que o Pix é o principal meio de pagamento utilizado nas vendas, seguido pelo dinheiro (15%) e cartão de crédito (20%) e débito (5%). Já entre as pequenas empresas, a ferramenta é prioridade em 28% dos comércios.

“Já havíamos percebido esse movimento de crescimento do Pix em pesquisas anteriores e, agora, constatamos que o meio digital vem ocupando, cada vez mais, lugar de destaque entre as formas de pagamento usadas pelos empreendedores”, destaca o presidente do Sebrae, Carlos Melles. “É um sistema ágil, que não onera o consumidor, mais barato que uma taxa de cartão e que pode ser usado 24 horas por dia”, completa.