Pix bate novo recorde com 250 milhões de transações em 48 horas

Dados do Banco Central mostram mais de 124 milhões de pagamentos instantâneos em dois dias consecutivos desta semana.

O Pix bateu novo recorde de transações em dois dias consecutivos nesta semana. Na última terça (6.jun) e quarta-feira (7), foram 124.704.344 e 124.749.487 operações, respectivamente, o maior patamar da história do sistema de pagamento instantâneo, somando, nos dois dias, quase 250 milhões de transações. A informação foi divulgada pelo Banco Central nesta sexta-feira (9).

O recorde anterior era de 124,3 milhões de transações, no dia 5 de maio, deixando para trás a maior marca anterior, de 122 milhões de transações diárias, no dia 10 de abril deste ano.

Nos últimos meses vem acelerando o crescimento da participação relativa de Pix para pagamentos de pessoas físicas a comerciantes, representando quase 30% dos Pix realizados no mês de maio.

O volume de transações financeiras digitais por pessoa praticamente dobrou desde o lançamento do Pix, no fim de 2020, acompanhado, no mesmo período, de uma redução mais acelerada dos saques de dinheiro físico no país, segundo o Banco Central.

As operações per capita por meio digital eram de 242, em 2020, e passaram para 453, em 2022. Em 2012, eram 131.

O Pix foi o segundo sistema de pagamentos instantâneos mais usado no mundo em 2022. No total, foram 29,2 bilhões de transações. Com o número, 15% das operações desse tipo em todo o planeta foram realizadas somente no Brasil.

Os dados são da pesquisa feita em parceria entre as empresas especializadas ACI Worldwide e GlobalData.

À frente do Brasil, somente a Índia teve mais operações desse tipo. Lá, foram 89,5 bilhões de transferências imediatas. Vale lembrar que, recentemente, o país asiático passou a ser o mais populoso do mundo, com 1,4 bilhão de habitantes, segundo a ONU (Organização das Nações Unidas).

*Com informações do R7