Pirani e Carabajal ainda não foram testados por Odair no Santos, mas são opções para armação 

Meias estão entre os cinco jogadores de linha que ainda aguardam por oportunidades no estadual.

Odair Hellmann já testou 16 jogadores de linha do Santos nas duas primeiras rodadas do Campeonato Paulista. Dos atletas disponíveis, cinco deles ainda não entraram em campo.

Entre eles estão os zagueiros Messias e Luiz Felipe, o volante Vinícius Balieiro e os meias Gabriel Carabajal e Gabriel Pirani. Os últimos dois têm como característica auxiliar a armação de jogadas da equipe, um problema que tem se apresentado ao treinador nesse início de Paulistão.

O Santos tem, ao todo, 30 jogadores inscritos no estadual até o momento. Na lista A são 20 atletas, sendo três goleiros. O time ainda pode colocar outros seis jogadores nesta lista. Já a lista B consta outros 10 atletas, mas seis dos que estão nesta relação reforçam o Peixe na Copinha. São eles: Cadu (lateral-direito), Deivid (atacante), Derick (zagueiro), Hyan (volante), Balão (volante) e Ivonei (meia).

Contra o Mirassol, Hellmann escalou o Peixe com quatro atacantes, em um esquema que Soteldo e Mendoza se revezavam como o terceiro homem de meio-campo. A equipe sofreu com as investidas do adversário, principalmente no primeiro tempo. O time do interior controlou o meio-campo, e o Santos apresentou pouca variedade ofensiva. Mesmo assim, venceu por 2 a 1, de virada.

Já contra o Guarani, o treinador santista buscou povoar o meio de campo e entrou com três volantes: Dodi, Vinícius Zanocelo e Sandry. Porém, o gol sofrido logo nos primeiros minutos de jogo atrapalhou a proposta de Odair Hellmann, e o time perdeu por 2 a 0.

Durante a pré-temporada, Carabajal foi testado como o terceiro homem do meio-campo, responsável por fazer essa ligação com o trio de atacantes e auxiliar na armação da equipe. O camisa 8 desempenhou essa função, por exemplo, no segundo tempo da vitória contra o EC São Bernardo, no jogo-treino disputado em Atibaia.

Em relação a Gabriel Pirani, Odair Hellmann tem buscado trabalhar o jovem em um novo posicionamento em campo, como um ponta que pode se movimentar para dentro do campo e entrar na área. Contudo, o jogador é meia de ofício e já desempenhou essa função em 2021, quando o time era comandado por Fernando Diniz.

Uma terceira opção para o Santos ter um jogador com características de armação seria Ivonei. Porém, o meia ainda está com a equipe sub-20 do Peixe, que disputa a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Mesmo assim, Odair Hellmann já disse preferir ter calma tanto com os atletas do elenco quanto com jovens que venham da base para que sejam “queimados”.

O treinador do Peixe também comentou que avaliou partidas do Santos na última temporada e entende que Soteldo ainda possa render atuando na faixa central do campo. Porém, a forma como o camisa 10 será escalado depende da situação da partida e como o adversário se comportar.

O Santos volta a campo no domingo, às 18h30, contra o São Bernardo, fora de casa, pela terceira rodada do Campeonato Paulista.

*Com informações do ge