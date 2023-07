PIRÂMIDE FINANCEIRA: O GOLPE QUE DESMORONA

O golpe da pirâmide financeira, também conhecido como esquema Ponzi, é um tipo de fraude financeira em que os participantes são atraídos com a promessa de altos retornos sobre seu investimento. Esse tipo de esquema é chamado de pirâmide porque se baseia na formação de uma estrutura hierárquica, na qual os participantes recrutam novos investidores e recebem comissões ou parte do dinheiro investido por eles.

O esquema Ponzi foi nomeado em referência a Charles Ponzi, um italiano que operou um dos esquemas mais famosos desse tipo nos Estados Unidos durante a década de 1920. No entanto, esse tipo de fraude existe há muito tempo e continua a enganar pessoas em todo o mundo. No golpe da pirâmide financeira, os primeiros investidores geralmente recebem altos retornos financeiros, o que atrai mais pessoas a investirem no esquema.

No entanto, os lucros não são gerados por meio de um investimento legítimo, mas sim pelo dinheiro aportado por novos participantes. À medida que o esquema cresce, torna-se insustentável e eventualmente entra em colapso. Quando o esquema desmorona, a maioria dos investidores perde seu dinheiro, exceto aqueles que estavam no topo da pirâmide e conseguiram sair antes do colapso. Infelizmente, muitas vezes é difícil recuperar os fundos perdidos, uma vez que os responsáveis pelo golpe podem ter fugido ou dissipado os recursos. É importante estar ciente dos sinais de alerta de uma possível pirâmide financeira, como promessas de retornos irrealisticamente altos, ênfase no recrutamento de novos participantes em vez de produtos ou serviços reais, falta de transparência sobre como os investimentos são realmente realizados e estruturas complexas de remuneração baseadas na quantidade de pessoas recrutadas.

Para evitar cair em um golpe de pirâmide financeira, é essencial fazer uma pesquisa cuidadosa antes de investir dinheiro. Verifique a reputação da empresa e das pessoas envolvidas, consulte órgãos reguladores financeiros, leia as avaliações e opiniões de outras pessoas e, se necessário, consulte um profissional financeiro ou jurídico confiável antes de tomar qualquer decisão de investimento. Lembre-se de que esquemas de pirâmide são ilegais em muitos países e envolvem riscos significativos. Portanto, é importante sempre exercer a devida diligência ao lidar com qualquer oportunidade de investimento e desconfiar de promessas de lucros fáceis e rápidos.

Para se prevenir contra golpes de pirâmide financeira, vale ficar atento a algumas dicas:

– Faça uma pesquisa completa: Antes de investir seu dinheiro em qualquer oportunidade, pesquise sobre a empresa, os fundadores, os produtos ou serviços oferecidos. Procure por informações objetivas e imparciais de fontes confiáveis.

– Verifique a legalidade: Certifique-se de que tal investimento estão devidamente legalizados.

– Desconfie de promessas com retorno e lucros rápidos e elevados.

– Avalie a estrutura de remuneração: Analise cuidadosamente como a empresa planeja remunerar os participantes. Se a maior parte da receita vem do recrutamento de novos investidores, isso pode indicar um esquema de pirâmide.

As leis que visam prevenir e combater os golpes de pirâmide financeira podem variar de país para país. No Brasil, por exemplo, existem leis específicas que abordam esse tipo de fraude. No âmbito criminal, o principal dispositivo legal utilizado é o artigo 171 do Código Penal Brasileiro, que trata do crime de estelionato. Esse artigo prevê punição para quem obtém vantagem ilícita, em prejuízo alheio, por meio de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Além disso, a Lei nº 1.521/1951, conhecida como Lei de Crimes contra a Economia Popular, também pode ser aplicada para punir as atividades relacionadas a pirâmides financeiras. Essa lei prevê diversas condutas criminosas no campo econômico, incluindo a prática de operações fraudulentas, como captar recursos do público sem autorização dos órgãos competentes.

Lembre-se, Pirâmide Financeira, um golpe irreal e fraudulento. Consulte sempre um advogado para obter esclarecimentos, é melhor perder uma “suposta oportunidade” do que arriscar seu capital com promessas ilusórias.

*Ana Carolina Consoni Chiareto, advogada especialista em causas trabalhistas, previdenciárias e cíveis.