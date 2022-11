Piracema: Polícia Ambiental autua estabelecimentos em Votuporanga e região 

Fiscalização teve foco no armazenamento de pescado e 131 kg foram apreendidos; 17 multas foram aplicadas, ultrapassando R$ 21 mil.

Na última terça-feira (8.nov), segundo dia de operação Piracema 2022/2023, policiais ambientais da 2ª Companhia com Pelotões e Bases Operacionais destacadas em Votuporanga, Fernandópolis, Jales e Santa Fé do Sul, continuaram a fiscalização de estoque de pescado. A piracema começou no último dia 1º de novembro e segue até 28 de fevereiro de 2023.