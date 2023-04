Piquerez inicia transição física, e Palmeiras se reapresenta de olho na estreia do Brasileirão 

Lateral-esquerdo do Verdão se recupera de uma entorse no joelho direito.

Depois de vencer o Tombense na estreia da Copa do Brasil, na última quarta-feira, no Allianz Parque, o Palmeiras se reapresentou na manhã da última quinta na Academia de Futebol.

A novidade do dia foi a presença de Piquerez, lateral-esquerdo do Verdão que começou a transição física para voltar a atuar. O jogador uruguaio se recupera de uma entorse no joelho direito, sofrida na primeira final do Paulistão.

Esse foi o primeiro treino, de dois, que o Palmeiras terá antes da estreia no Campeonato Brasileiro. Neste sábado, às 16h, o Verdão recebe o Cuiabá no Allianz Parque pela competição nacional.

Como de costume, quem atuou por mais de 45 minutos na última vitória ficou na parte interna do CT fazendo um trabalho de recuperação. Os demais foram a campo.

No gramado da Academia, Abel Ferreira e sua comissão técnica começaram com um treinamento de troca de passes e posse de bola. Piquerez e Bruno Tabata participaram dessa primeira parte.

Em seguida, o treinador comandou uma atividade de enfrentamento em campo reduzido, seguido por treino de finalizações e cruzamentos.

Para essa estreia, o Palmeiras ainda conta com uma lista considerável de desfalques: Atuesta (lesão no joelho direito), Mayke (entorse no tornozelo direito), Raphael Veiga (lesão na coxa direita), Rony (fratura no antebraço direito) e os dois em transição física, Piquerez e Bruno Tabata.

*Com informações do ge