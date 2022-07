Piquerez e Navarro treinam e podem ser relacionados no Palmeiras 

Jogadores participaram da atividade desta quarta e vivem expectativa de enfrentarem o Ceará.

O Palmeiras se reapresentou na manhã desta quarta-feira (27.jul) depois de dois dias de folga e teve novidades na primeira atividade em preparação para o jogo contra o Ceará, sábado, às 16h30, em Fortaleza, pela primeira rodada do segundo turno do Brasileirão.

Recuperados, Piquerez e Rafael Navarro participaram da atividade com bola ao lado dos companheiros e podem ficar novamente à disposição da comissão técnica. Desfalque nas últimas duas partidas, o lateral-esquerdo se recuperava de dores musculares, e o atacante foi baixa nas últimas cinco por causa de uma lesão muscular direita.

Os auxiliares de Abel Ferreira promoveram trabalhos técnicos na Academia de Futebol. As únicas ausências foram o meio-campista Jailson e o atacante Rony, que continuam no departamento médico.

“Ter uma semana cheia agora é bom porque haverá treinos importantes e descanso. Vamos trabalhar forte, já focados no Ceará. Ainda falta um turno pela frente e cada jogo para a gente será uma final para chegarmos ao fim do ano com o título”, disse Gabriel Menino, ao site do Verdão.

Autor do gol da vitória contra o Internacional, no último domingo, o meio-campista concedeu entrevista e explicou como Abel foi importante para ele recuperar espaço dentro do elenco.

Líder do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras terá mais dois dias de preparação antes da viagem para Fortaleza.

Sem suspensos, o Verdão pode entrar em campo para enfrentar o Ceará com: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez (Vanderlan); Danilo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Gustavo Scarpa, Dudu e José López (Merentiel).

O Verdão fechou o primeiro turno da competição nacional com 39 pontos e quatro de vantagem para o vice-líder Corinthians. A partida no Castelão será a última antes da Libertadores – o time abre a disputa na próxima quarta-feira com o Atlético-MG por uma vaga na semifinal do torneio sul-americano.

*Com informações do ge