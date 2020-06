Pintor emociona com quadro em homenagem aos avós: A despedida que eles mereciam

CÍRCULO DO BEM – Juan Lucena retratou avós, vítimas da pandemia, partindo sem poder se despedir dos netos.

O pintor espanhol Juan Lucena

Da Redação / Andalucia Informacion

Fazer da tristeza uma forma de beleza é uma virtude reservada a bons talentos, que foi o que o pintor de Jerez, sediado em La Barca de La Florida, Juan Lucena, conseguiu em um de seus trabalhos. Apenas alguns dias após a decretação do Estado de Alarme, ele assistiu – como todo mundo – desamparado à triste despedida que os milhares de mortes causadas pela covid-19 receberam na Espanha, incluindo um grande número de idosos que sofreram solidão nos últimos dias de suas vidas.

Por esse motivo, no final de março, o artista não hesitou em pegar seus pincéis e começar a trabalhar em homenagem a todas as vítimas que reivindicaram a maior pandemia de saúde da história recente. Com base na remoção e adição de elementos, o resultado final foi “O que faremos sem eles?”, uma pintura de 150×120 cm, pintada em linho, manchada em acrílico e com acabamento em óleo. A composição mostra um grupo de crianças atrás de um copo de metacrilato – como devemos nos comunicar no chamado novo normal – dizendo adeus aos avós. Os idosos, por sua vez, caminham em direção a um túnel iluminado e um deles, uma mulher, olha para os pequenos.

“A senhora que se vira indica tudo o que os avós que morreram em tremenda solidão deixaram para trás. Queria prestar homenagem a todas as pessoas idosas que não foram capazes de se despedir de seus entes queridos, principalmente dos netos que muitos criaram”, confessa Lucena, olhando a pintura em sua oficina no bairro rural de Cuartillos. Além disso, o trabalho inclui outros elementos; À direita, um abutre que, segundo o artista de Jerez, prenuncia a morte e um socorrista inacabado à esquerda, que ajuda desesperadamente – ele está com as mãos na cabeça – a essa triste despedida.

Foi no dia 6 de maio, mais de um mês depois de terminá-lo, que o próprio Lucena decidiu publicar uma fotografia da pintura em suas redes sociais, como costuma fazer em seu trabalho. Após esta publicação, a pintura se tornou altamente popular. Ele foi compartilhado mais de 3.500 vezes e recebeu mais de 400 comentários no Facebook. “Sinto que sua pintura é ouvida na alma de todos”, “sou uma neta que perdeu seu avô por esse vírus maldito e você me excitou como ninguém” ou “tributo precioso a todas as vidas que esse vírus tirou”, são algumas das mensagens que o artista recebeu. A composição mostra crianças atrás de um copo de metacrilato dizendo adeus aos avós. Foto: Facebook Juan Lucena

“O impacto foi muito grande e a primeira pessoa surpresa sou eu. Existem pessoas que escreveram para me dizer que a velha se parece com a mãe ou a avó”, diz Lucena, que aproveitou essa grande repercussão para vender reproduções da obra com um propósito de solidariedade. Ele decidiu fazer uma série limitada de duzentas reproduções da pintura, cujos benefícios serão doados inteiramente pelo autor à luta contra a covid-19 ou à pesquisa da vacina. As reproduções, 40×50 cm, são impressas em papel de algodão e com tinta de alta qualidade. Seu preço de venda é de 150 euros e cada um é assinado e possui um certificado de autenticidade.

Faz apenas alguns dias desde que começou a enviar as primeiras folhas para seus destinatários. Já possui mais de cem reproduções reservadas de diferentes partes do país e fora da Espanha. “Tenho muitas reservas de Madri, mas também tenho que enviá-las para o Canadá, Irlanda ou México”. O que está claro para Jerez é que o original, por enquanto, não está à venda. “Em princípio, não tenho intenção de vendê-lo e ele permanecerá em minha casa”, diz Lucena, para quem essa pintura foi um momento decisivo em sua carreira. “Todo pintor tenta transmitir e sensibilizar o espectador. Eu coloquei a fasquia muito alta e agora acho muito difícil para um trabalho impactar tanto quanto este. Eu acho que isso acontece muito raramente.” De fato, ele não repintou desde que este trabalho foi concluído. “Comecei alguns quadros, mas parei porque tinha a sensação de que eles não contavam o que tinham que contar. Espero me reciclar, retomar minha busca e obter inspiração”.