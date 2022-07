Pílula promete acabar com a ressaca ao diminuir em 70% o efeito do álcool no organismo

Suplemento começou a ser vendido na Europa após estudo feito com 24 pessoas em parceria com Instituto de Ciência e Saúde Pfützner, da Alemanha.

A farmacêutica sueca De Faire Medical garante ter descoberto uma pílula 100% natural e vegana capaz de acabar com a ressaca após a ingestão de bebidas alcoólicas. O Myrkl, que começou a ser vendido em países da Europa, como Reino Unido, Itália, Alemanha e Suécia, promete “ajudar todos a acordar em seu melhor no dia seguinte, e não comprometer quem quer que seja”, conforme site de venda do produto.

De acordo com a empresa, a pílula decompõe até 70% do álcool após uma hora da ingestão e a ação é de 12 horas. Na prática, se alguém beber 50 ml de uma bebida com 40% de teor alcóolico, o que significa 20 ml de álcool puro, apenas 6 ml do álcool entrarão na corrente sanguínea. Vale ressaltar que o teor alcoólico das cervejas varia entre 4% e 10%.

Com a diminuição da absorção do álcool, reduz também aqueles efeitos de curto prazo da bebida, como euforia e menor ansiedade. A recomendação é que sejam tomadas duas cápsulas até uma hora antes do primeiro drinque.

O suplemento é um probiótico e tem duas bactérias amigáveis ao intestino — Bacillus subtilis e Bacillus coagulans — produzidas a partir de farelo de arroz fermentado. Esses microrganismos decompõem naturalmente o álcool em água e dióxido de carbono.

Uma cápsula resistente a ácidos protege as bactérias dos ácidos naturais do estômago para que possam chegar ao intestino, onde é absorvida a maior parte do álcool pela corrente sanguínea.

A farmacêutica e o Instituto de Ciência e Saúde Pfützner, da Alemanha, fizeram uma pesquisa e a publicaram na revista Nutrition and Metabolic Insights. No estudo, foram observados 24 jovens saudáveis; um grupo tomou o suplemento e o outro, um placebo — remédio sem efeito — por sete dias.

Todos receberam, então, uma pequena quantidade de álcool com base no peso corpóreo de cada voluntário. O nível de álcool no sangue foi testado nas duas horas seguintes ao consumo.

Os pesquisadores descobriram que nos primeiros 60 minutos a quantidade de álcool no sangue foi 70% menor naqueles que receberam Myrkl em comparação com a cápsula sem efeito.

A sensação de ressaca acontece principalmente pela desidratação causada pelo álcool, que pode provocar dor de cabeça. O efeito direto do álcool no estômago também pode levar a dor de estômago e náusea.