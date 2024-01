Piloto morre após queda de avião agrícola em fazenda na região 

Aeronave caiu na tarde de sábado (27), em uma área rural que fica próximo à cidade de Palestina/SP. O avião fazia pulverização em plantação de cana-de-açúcar quando perdeu altitude e caiu.

O piloto de um avião agrícola morreu após a aeronave cair em uma fazenda próximo à cidade de Palestina/SP, na tarde do último sábado (27.jan).

Segundo a Polícia Militar, o acidente ocorreu na Fazenda Conquista, que fica a 15 minutos de Palestina. Equipes do Corpo de Bombeiros confirmaram a morte do piloto Ricardo Lima, que tinha 48 anos.

A aeronave prefixo PT-VYS fazia pulverização em uma plantação de cana-de-açúcar quando perdeu altitude e caiu.

A aeronave pertence a uma empresa que presta serviço terceirizado de pulverização para uma fazenda. Segundo informações de um técnico da empresa, o piloto saiu da base em Baguaçu, distrito de Olímpia/SP, por volta das 5h30.

O último contato dele com a base foi às 10h30 e o trabalho estava previsto para terminar às 11h30. O piloto era de Uberlândia/MG e trabalhava na empresa havia três meses. O corpo dele vai ser encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) de São José do Rio Preto/SP.

Investigadores do Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA IV), órgão regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), também foram acionados para apurar as causas da queda.

Um vídeo feito por um morador da região mostra os veículos do Corpo de Bombeiros e da PM em direção ao local da queda.

Outro caso

Em 2012, um acidente parecido também foi registrado na zona rural de Palestina. Na ocasião, a aeronave, também utilizada para pulverização, perdeu altitude, caiu, e pegou fogo, mas o piloto conseguiu sair da aeronave a tempo e foi salvo.