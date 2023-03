Piloto de barco morre afogado no canal de Pereira Barreto 

Dois turistas foram resgatados por outro barco que passou pelo local.

Um homem de 44 anos morreu após se afogar no canal de Pereira Barreto/SP na noite do último sábado (11.mar).

Ele pilotava uma embarcação com dois turistas quando bateu no paredão do canal que liga os rios São José dos Dourados e Tietê e afundou.

Os turistas usavam colete salva-vidas. Eles ficaram apoiados em uma caixa de isopor. Em certo momento o piloto, que não usava colete, tentou nadar, mas afundou.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e encontrou o corpo de Roberto Botácio no fundo do rio, próximo à ponte.

O corpo foi levado para uma pousada da cidade e aguarda chegada da perícia.

Até a última atualização desta reportagem não havia informações de velório e sepultamento. Os dois turistas foram resgatados por um outro barco que passava pelo canal.

*Com informações do g1