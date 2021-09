PIB do Brasil recua 0,1% no 2º trimestre e recuperação perde fôlego

Dentre os três grandes setores da economia, apenas o de serviços não recuperou o patamar pré-pandemia, operando ainda 0,9% abaixo do 4º trimestre de 2019. Já as atividades listadas como outros serviços se encontram 7,2% abaixo do patamar pré-Covid, segundo o IBGE.

“Os outros serviços são aqueles mais dependentes do atendimento presencial e têm um peso bastante grande dentro do próprio setor. Ou seja, são eles que estão puxando para baixo o setor, segurando o retorno dos serviços ao patamar pré-pandemia”, explicou Palis.

Já indústria e agropecuária se encontram, respectivamente, 1,6% e 3,3% acima do patamar observado antes da crise sanitária. “Lembrando que a agropecuária não sofreu quase nenhum efeito da pandemia”, ponderou a pesquisadora.

Consumo estagnado

Pela ótica da despesa, consumo das famílias teve variação zero, impactado pela inflação e desemprego elevados. Os investimentos tiveram queda de 3,6% no 2º trimestre. Já o consumo do governo teve alta de 0,7%.

“Apesar dos programas de auxílio do governo, do aumento do crédito a pessoas físicas e da melhora no mercado de trabalho, a massa salarial real vem caindo, afetada negativamente pelo aumento da inflação. Os juros também começaram a subir. Isso impacta o consumo das famílias”, destacou Palis.

A taxa de investimento no segundo trimestre de 2021 foi de 18,2% do PIB, contra 15,1% no mesmo período do ano anterior (15,1%), mas ainda distante do patamar de 2013 (20,9%).

Já a taxa de poupança foi de 20,9%, ante 15,7% no 2º trimestre de 2020.

Exportações crescem 9,4% no 2º trimestre

A balança comercial brasileira teve uma alta de 9,4% nas exportações de bens e serviços no 2 trimestre, a maior variação desde o 1º trimestre de 2010. Segundo o IBGE, o principal destaque foi a safra de soja estimulada pelos preços favoráveis. Por outro lado, as importações caíram 0,6% na comparação com os 3 primeiros meses do ano

O que disse o governo

Em nota, a Secretaria de Política Econômica (SPE) do Ministério da Economia avaliou que o resultado negativo do PIB no segundo trimestre ocorreu no período de três meses com maior número de mortes pela Covid-19 e com efeitos setoriais relevantes.

“Mais relevante do que observar o número do crescimento, é analisar a sua qualidade. Importantes reformas pró-mercado e medidas de consolidação fiscal estão sendo aprovadas, lançando as bases para o crescimento sustentável do país no longo prazo”, afirmou.