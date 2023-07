Pia vê Brasil “muito diferente” antes de reencontro com a França: “Falam que é possível” 

Técnica da seleção brasileira diz que “esse é o momento” para jogar uma grande partida e conseguir a vitória diante de algozes da última Copa.

O Brasil está pronto para reencontrar seu algoz na última Copa do Mundo Feminina. Mas de maneira bem diferente de 2019. É a opinião da técnica Pia Sundhage, que comentou a expectativa pelo duelo contra a França, no próximo sábado, às 7h, em entrevista coletiva depois do último treinamento antes do jogo. E a sueca deixou claro que o sentimento no elenco é de confiança.

“Sempre há uma história em confrontos. Quanto mais você joga contra um time como a França, mais você fica perto da vitória. Tento comparar 2019 com agora e está muito diferente. Ganharam confiança, falam que é possível. Esse é o momento para jogar um grande futebol e ganhar o jogo”, afirmou Pia nesta sexta-feira.

Escolhida para participar da coletiva ao lado da técnica, Luana deu sua opinião como atleta e endossou a fala de Pia. E citou o poder de fogo da seleção brasileira nesta Copa como um diferencial para o confronto, que pode até classificar o Brasil antecipadamente para as oitavas de final.

“Eu penso que estamos prontas. O poder que temos no ataque é algo especial. Temos também jogadoras vindo do banco, e isso é a chave do sucesso”, analisou.

Pia se esquivou de dar pistas sobre a escalação. E fez questão de frisar a diferença de nível entre o Panamá, adversário goleado pelo Brasil na estreia, e a França, destacando que o duelo em Brisbane será “difícil, mas não impossível”. A técnica citou possíveis dificuldades defensivas, mas também exaltando o ataque brasileiro.

“Após quatro anos, fizemos um trabalho fantástico com as jogadoras. Não é só defesa, mas atitude. Não sofrer gols é importante, mas o mais importante é marcar gols ainda mais contra a França.”

A seleção feminina realizou nesta sexta-feira o último treino antes do jogo diante da França no Perry Park, em Brisbane. O trabalho foi aberto por somente 15 minutos e depois fechado para que a treinadora encaminhasse a escalação. Kathellen treinou normalmente depois de ter sentido dores no joelho antes da estreia.

O Brasil enfrenta a França na manhã de sábado, pela segunda rodada do grupo F da Copa do Mundo Feminina. A seleção brasileira lidera o grupo com três pontos, dois a mais que as francesas, que empataram na estreia com a Jamaica.

*Com informações do ge