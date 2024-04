PF prende aluno de medicina de Fernandópolis suspeito de lavar dinheiro para facção criminosa 

Estudante de 29 anos estava em Garça/SP quando foi preso em operação da Polícia Federal com a FICCO.

Uma operação da Polícia Federal em conjunto com a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) e a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Garça/SP resultou na prisão de um estudante de medicina de Fernandópolis/SP por lavagem de dinheiro para uma facção criminosa no Ceará.

A ação foi feita para desmembrar uma organização envolvida com o tráfico de drogas. Foram identificadas movimentações bancárias maiores a R$ 30 milhões nas contas dos investigados.

O estudante foi pego no município, onde fazia estágio pela instituição. Segundo a investigação, ele também é empresário do ramo de locação de maquinário agrícola no Ceará. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos na cidade.

Outros envolvidos

Em Novo Itacolomi/PR, um médico também foi preso. Um advogado foi capturado pelos agentes em Várzea Grande/MT. Veículos e imóveis do grupo criminoso foram apreendidos e passarão por perícia.

Mandados de busca e apreensão domiciliares foram cumpridos também nas cidades de Trairão/PA, Rondon/PA, Camocim/CE, Fortaleza/CE, Açailândia/MA, Várzea Grande/MT, Foz do Iguaçu/PR, Caruaru/PR e Olinda/PR. No total, foram deferidos 13 mandados de prisão e autorizadas buscas e apreensões em 44 endereços.

Operação

A operação começou após um dos idealizadores e chefes de um grupo criminoso cearense com atuação no tráfico de drogas na fronteira do Brasil com a Bolívia ter sido preso na última segunda-feira (8.abr). Na ocasião, foram cumpridos mandados de busca e apreensão na casa do investigado, localizada em um condomínio de alto padrão na Região Metropolitana de Fortaleza, e apreendidos dois veículos.

Durante a ação policial, foi dado cumprimento a mandado de busca em outro local, nesta cidade, culminando na prisão de outro indivíduo. Os presos foram encaminhados para a Polícia Federal e ficarão à disposição da Justiça. Um veículo do grupo criminoso foi apreendido e dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Brasiléia/AC.