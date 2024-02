PF investiga transferência irregular de títulos de eleitor em Valentim Gentil 

Os policiais federais cumpriram mandado de busca em uma residência e um estabelecimento comercial, na área central; ninguém foi preso.

Uma movimentação da Polícia Federal chamou a atenção nesta quarta-feira (31.jan), na área central de Valentim Gentil/SP. A ação é parte de uma investigação de crime eleitoral correspondente à transferência irregular de títulos de eleitores.

Os agentes federais realizaram busca em uma residência e um estabelecimento comercial, que seriam de propriedade de Claudinei do Skinão, suposto pré-candidato a prefeito de Valentim Gentil nas eleições municipais de 2024.

De acordo com a Polícia Federal, no município foi realizado um mandado de busca e apreensão de aparelho celular, além de buscas por informações a respeito do caso. Na oportunidade, ninguém foi preso.

Até o fechamento desta matéria, Claudinei do Skinão não havia comentado a operação.