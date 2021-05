PF e PM montam cerco e apreendem mais de 800 kg de maconha que estavam em Range Rover

Agentes usaram drone para encontrar o suspeito que abandonou o veículo e se escondeu em um canavial.

Em uma operação conjunta, as Polícia Federal, Militar e Rodoviária apreenderam mais de 800 quilos de maconha que eram transportados em uma Range Rover nesta sexta-feira (28), na Rodovia Gerson Dourado de Oliveira, em Castilho/SP.

Segundo informações da PM, a Polícia Rodoviária Federal suspeitou do veículo na cidade de Três Lagoas/MS. Os agentes tentaram abordar o motorista, mas ele fugiu em direção ao Estado de São Paulo.

A PRF entrou em contato com a Polícia Militar e pediu apoio, informando que o veículo era uma Range Rover branca, com placas do Paraná. Equipes da Polícia Militar Rodoviária, Rádio-Patrulha e Força Tática do 28° BPM, fizeram um cerco para deter o suspeito.

De acordo com a PM, ao chegar no quilômetro 12 da rodovia dos Barrageiros (SP-595), o suspeito abandonou o veículo, e tentou fugir a pé por um canavial. Os policiais usaram um drone para ajudar a encontrar o suspeito que foi preso em flagrante.

No veículo, os policiais encontraram pacotes da droga skank e 1081 tabletes de maconha, que pesaram 815,815 quilos. O veículo havia sido roubado e as placas eram clonadas.

O mecânico de 25 anos que transportava a droga disse que pegou o veículo em Naviraí/MS e entregaria em Selvíria/MS. Ele disse ainda que receberia 10 mil pelo transporte da droga. O suspeito segue preso à disposição da Justiça.

*Com informações do sbtinterior