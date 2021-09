PF diz aguardar fim das investigações do assalto em Araçatuba para decidir se enquadra caso como terrorismo

As aulas também foram suspensas e o transporte público teve alteração na rota dos ônibus para evitar circulação de pessoas no centro.

Um suspeito de envolvimento no ataque a três agências bancárias de Araçatuba foi preso em Campinas/SP, a 450 quilômetros de distância do mega-assalto no noroeste paulista, na noite de segunda-feira.

De acordo com a Polícia Federal, ele foi detido por policiais da Divisão Especializada de Investigações Criminais (DEIC) e encaminhado a sede da Polícia Federal em Araçatuba. A PF assumiu a investigação do crime por envolver bancos (Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal) ligados ao governo federal.