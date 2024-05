PF de Jales realiza nova fase da operação ‘Anjo Dourado’ para coibir abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes 

As investigações foram realizadas pela Polícia Federal de Jales/SP. O mandado de busca e apreensão foi cumprido em Goiânia/GO.

A Polícia Federal (PF) de Jales/SP realizou a quinta fase da operação “Anjo Dourado”, na manhã desta quinta-feira (23.mai), em Goiânia/GO. O objetivo principal é coibir a prática de crimes de abuso e exploração sexual infanto-juvenil pela internet.

A ação que teve apoio da PF de Jales, foi realizada junto aos policiais federais de Goiás, na capital do estado. Foram cumpridos um mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça Federal de Santa Fé do Sul/SP, com a finalidade de apreender celulares, computadores e mídias com arquivos de informática. O objetivo é verificar se existem vídeos ou imagens de crianças em situação de exploração e abuso sexual, armazenados nos dispositivos eletrônicos que foram divulgados na internet.

O suspeito não estava na casa, durante a apreensão dos equipamentos eletrônicos.

As investigações têm como meta coibir a publicação, distribuição e divulgação de fotos, vídeos com cenas explicitas e conteúdo de pornografia envolvendo crianças e adolescentes.

Se confirmados os crimes, os investigados podem pegar até 10 anos de prisão e multa.

Operação Anjo Dourado

As investigações estão sendo realizadas Polícia Federal de Jales que em abril deste ano, cumpriu dois mandados de busca e apreensão em Três Fronteiras/SP. Naquela ocasião o suspeito tinha mudado de endereço, mas foi localizado com residência em Goiânia/GO.

*Com informações do g1