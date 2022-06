PF cumpre na região mandados contra suspeitos de extração de ouro em garimpos ilegais 

Organização criminosa é formada por pessoas e empresas envolvidas na extração e compra de ouro oriundos de garimpos ilegais em Mato Grosso.

A Polícia Federal (PF) deflagrou a operação ‘Via Áurea’, nesta terça-feira (14.jun), para cumprir um mandado de prisão e 10 de busca e apreensão contra uma organização criminosa formada por pessoas e empresas envolvidas na extração e compra de ouro oriundos de garimpos ilegais.

Os mandados são cumpridos em Pontes e Lacerda/MT, Cuiabá/MT, Várzea Grande/MT, São José do Rio Preto/SP e Catanduva/SP.

As investigações apuraram que o ouro é retirado de garimpos clandestinos localizados em terras indígenas na região de Vila Bela da Santíssima Trindade, Pontes e Lacerda e Nova Lacerda.

Segundo a PF, as investigações iniciaram-se a partir da prisão em flagrante de uma pessoa que realizava o transporte de 1.690 gramas de ouro, sem nota fiscal ou qualquer documento legal que comprovasse a origem do bem que, originalmente, pertence à União.

O ouro apreendido tinha como origem a cidade de Pontes e Lacerda e como destino Cuiabá.

A partir dessa prisão, a polícia também identificou os principais integrantes da organização criminosa que de fato financiam a exploração ilegal do meio ambiente.

A Justiça Federal determinou o bloqueio de todos os veículos em nome dos investigados, bem como o bloqueio de valores em até R$ 9,6 milhões.

A PF ressaltou que, ao comprar e vender ouro de origem ilegal, os criminosos financiam diretamente a degradação do meio ambiente, poluem os rios da região e geram, consequentemente, um dano social, além do desequilíbrio no mercado financeiro.

O nome da operação faz referência ao fato da prisão em flagrante que deu início às investigações ter sido realizada em uma rodovia.

*Com informações do g1