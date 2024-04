PF cumpre mandados em operação contra crimes de exploração e abuso sexual infantojuvenil em Três Fronteiras 

Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão, com o objetivo de apreender aparelhos eletrônicos com mídias relacionadas aos crimes.

A Polícia Federal de Jales/SP cumpriu dois mandados de busca e apreensão em Três Fronteiras/SP, nesta terça-feira (2.abr), durante uma operação contra crimes de exploração e abuso sexual infantojuvenil.

Segundo informações da Polícia Federal, os mandados foram expedidos pela Justiça de Santa Fé do Sul/SP, com o objetivo de apreender aparelhos eletrônicos com mídias relacionadas aos crimes.

A Operação “Anjo Dourado”, desenvolvida pela Polícia Federal de Jales, tem como objetivo combater crimes de abuso sexual infantil praticados pela internet.

*Com informações do g1