PF cumpre mandados de busca e apreensão em operação contra ‘bocas de fumo virtuais’

Segundo a Polícia Federal, cerca de 70 policiais federais participam da Operação “Green Net”, com 17 mandados em três estados. Em Rio Preto/SP, duas pessoas foram presas com drogas e uma com arma

A Polícia Federal de São José do Rio Preto/SP cumpriu mandados de busca e apreensão durante uma operação de combate ao tráfico de drogas por meio de perfis nas redes sociais, nesta quarta-feira (14).

De acordo com as informações da PF, cerca de 70 policiais federais participam da Operação “Green Net”, com 17 mandados em São José do Rio Preto, Santa Fé do Sul, Rio Claro, Praia Grande, Campos do Jordão, São Paulo, Contagem/MG e Almirante Tamandaré/PR.

Em Rio Preto, cinco pessoas foram conduzidas à delegacia da Polícia Federal. Segundo a PF, duas pessoas foram presas com drogas e uma com arma, mas ela pagou fiança e foi liberada. Durante as buscas, também foram apreendidos drogas e dinheiro.

Além das prisões e apreensões, a Justiça determinou o bloqueio de cinco perfis mantidos no Instagram desde 2019, que eram usados como “bocas de fumo virtuais” para a venda de maconha híbrida, que tem alto valor agregado.

A grama da droga chegava a custar R$ 150 e a entrega era realizada pelos Correios, segundo a polícia. As investigações também identificaram um grupo de pessoas de São José do Rio Preto que comprava e revendia a droga.

Os investigados poderão responder pelos crimes pelos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, com penas somadas que variam de 8 a 25 anos de reclusão.

Operação ‘Green Net’

Segundo a PF, a operação foi batizada de “Green Net”, porque “green” faz referência à coloração da maconha. O termo “net” é relacionado à comercialização da droga pela internet.

*Com informações do g1